Hinchas de Liverpool anunciaron manifestaciones en contra del alza de precios de entradas

Los aficionados de Liverpool organizarán este fin de semana manifestaciones contra el club por la política de subida de precios de las entradas que se decidió para las próximas temporadas.

Liverpool aumentará el precio de las entradas un tres por ciento para la próxima temporada y a partir de ahí y hasta la campaña 2028-2029 se alineará con las subidas de la inflación hasta un máximo del 5 por ciento.

Los aficionados 'Reds' se reunirán este sábado en los alrededores de Anfield antes del partido contra el Fulham para protestar contra esta medida y para pedir a la propiedad del club que la reviertan.

"Si al club no le importan las quejas de sus aficionados, haremos que sea difícil ignorarnos. Las protestas dentro y fuera de Anfield ya están sobre la mesa. Es algo necesario. No será solo en un partido. Crecerán y serán más grandes", dijo en un comunicado el grupo "Spirit of Shankly", uno de los que aglutina a más fanáticos.

Además de las protestas dentro y fuera del campo, los grupos de aficionados han instado a no comprar bebidas y comida dentro del estadio y a no renovar por el momento los abonos para la temporada que viene.

"Un club genera beneficios y aún quiere más, y decide que son los aficionados los que van a pagarlo. Esto no es solo sobre el precio, sino sobre la dirección que toma el club. La clase de club que el Liverpool quiere ser", expresaron.