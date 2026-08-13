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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Jérémy Doku renovó con Manchester City y extendió su contrato hasta 2031

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El extremo belga firmó un nuevo vínculo por cinco temporadas y aseguró estar motivado para seguir buscando títulos con el cuadro inglés.

Jérémy Doku renovó con Manchester City y extendió su contrato hasta 2031
 X Man. City
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El extremo belga Jérémy Doku renovó su contrato con Manchester City y extendió su permanencia en el club inglés hasta el verano europeo de 2031. El futbolista de 24 años acordó un nuevo vínculo por cinco temporadas con la institución.

"Hasta ahora he disfrutado mucho mi tiempo en el City, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación fantástica. Este club significa mucho para mí", expresó Doku después de concretar su renovación.

El seleccionado belga llegó a Manchester City en 2023 procedente de Stade Rennais y desde entonces acumula 131 partidos y 22 goles con el equipo, además de haber conquistado cinco títulos durante su etapa en Inglaterra.

Doku también registra 48 presentaciones con la selección de Bélgica y formó parte del equipo que alcanzó los cuartos de final del Mundial 2026. Su renovación se suma a los recientes acuerdos alcanzados por Manchester City con Phil Foden, Joško Gvardiol y Abdukodir Khusanov.

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