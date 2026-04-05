Leeds venció en penales (4-2) a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, luego del 2-2 en el tiempo regular y avanzó a las semifinales de la FA Cup. Ao Tanaka y Dominic Calvert-Lewis marcaron los goles para Leeds a los 26' y 75 minutos. Sin embargo, en los descuentos los "Hammers" apelaron a la épica y empataron el cotejo gracias a los tantos de Mateus Fernandes a los 90+3' y Axel Disasi a los 90+7'.

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