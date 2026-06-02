Leyenda de Liverpool y Escocia Kenny Dalglish reveló su lucha contra el cáncer

El exdelantero escocés Kenny Dalglish, leyenda de Liverpool y figura histórica de la selección de Escocia, anunció este martes que se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer.

"Actualmente estoy recibiendo tratamiento para el cáncer. Idealmente esto habría permanecido en privado porque así debería ser", expresó Dalglish en sus redes sociales, luego de confirmar por error una publicación que revelaba su diagnóstico. El exfutbolista también pidió respeto por su privacidad y la de su familia.

Liverpool expresó su respaldo al histórico atacante, quien disputó 515 partidos por el club, anotó 172 goles y ganó seis ligas inglesas y tres Copas de Europa, entre otros títulos. A nivel de selección, Dalglish mantiene el récord de presencias con Escocia, con 102 partidos, y comparte con Denis Law el registro de máximo goleador, con 30 tantos.