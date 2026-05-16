Liam y Noel Gallagher llegaron a Wembley para ver a Manchester City en la final de FA Cup

Los músicos británicos Liam y Noel Gallagher, fundadores de la banda Oasis y reconocidos hinchas de Manchester City, dijeron presente en las gradas para ver a su equipo en la final de la FA Cup este sábado.

Los hermanos se ubicaron en los palcos del mítico Estadio Wembley, recibiendo cuadros del propio club con una de sus clásicas fotos con la camiseta puesta, junto a una recreación moderna de la postal.

Luego, los Gallagher se robaron las miradas de la transmisión televisiva en pleno partido contra Chelsea.