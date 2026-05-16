Diputada Veloso llamó a "obstaculizar el avance de los retrocesos de Kast" sin "pudor" ni "complejos"
La parlamentaria del Frente Amplio aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno provocarán "un retroceso desde el comienzo hasta el fin".
Su polémica declaración se dio en el mismo espacio donde el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) anunció un "tsunami" de indicaciones para la megarreforma.
"Esta es la disputa del poder para que se utilice el poder... No hay que tener complejos". expresó Veloso.