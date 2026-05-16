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Tópicos: País | Política | Frente Amplio

Diputada Veloso llamó a "obstaculizar el avance de los retrocesos de Kast" sin "pudor" ni "complejos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La parlamentaria del Frente Amplio aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno provocarán "un retroceso desde el comienzo hasta el fin".

Su polémica declaración se dio en el mismo espacio donde el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) anunció un "tsunami" de indicaciones para la megarreforma.

Diputada Veloso llamó a
 ATON (archivo)

"Esta es la disputa del poder para que se utilice el poder... No hay que tener complejos". expresó Veloso.

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La diputada Consuelo Veloso (FA), exjefa de campaña de Jeannette Jara, arremetió nuevamente contra las medidas del Gobierno e hizo un llamado a "obstaculizar el avance de los retrocesos de Kast", sin "pudor" ni "complejo" alguno.

La polémica declaración se dio en el mismo espacio donde el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) planteó la estrategia opositora de presentar "un tsunami de indicaciones" contra la megarreforma impulsada por el Gobierno, consignó El Mercurio.

En esta ocasión, la parlamentaria frenteamplista compartió panel con su par Marcos Barraza (PC) y el cientista político Danilo Herrera, a quienes planteó "sostener la línea en la que estamos".

"Nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final", aseveró la diputada.

En ese sentido, Veloso enfatizó: "No tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder para que se utilice el poder... No hay que tener complejos".

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