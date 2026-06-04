Liverpool confirmó a Andoni Iraola como nuevo entrenador

Liverpool confirmó este jueves el fichaje del entrenador español Andoni Iraola como nuevo técnico del primer equipo para las próximas dos temporadas, luego de su destacado ciclo al mando de Bournemouth.

El exfutbolista de Athletic Club se convirtió en el segundo entrenador español en dirigir al cuadro de Anfield, tras Rafa Benítez, y llega después de clasificar por primera vez a Bournemouth a la Liga Europa, además de batir nuevamente el récord de puntos del club en la máxima categoría del fútbol inglés.

Iraola reemplazará al neerlandés Arne Slot, quien dejó el cargo tras dos años en Liverpool, período en el que consiguió una Premier League, aunque sin alcanzar el rendimiento esperado en las competiciones europeas. La directiva del club inglés optó por el técnico vasco, quien pasó las últimas tres temporadas en Bournemouth.

El nuevo entrenador de Liverpool inició su carrera en los banquillos en AEK Larnaca de Chipre, donde ganó la Supercopa nacional en 2018. Luego dirigió a Mirandés, con el que logró un notable undécimo puesto en Segunda División, y posteriormente asumió en Rayo Vallecano, club al que llevó a la máxima categoría del fútbol español y mantuvo durante dos temporadas.

Su etapa en Bournemouth terminó por consolidar su nombre en la Premier League. En su primera campaña logró un memorable duodécimo puesto con 48 puntos, cifra récord para la institución en la liga inglesa, marca que luego superó con 56 y 57 unidades en los cursos siguientes.

En la última temporada, pese a sufrir bajas importantes como las salidas de Dean Huijsen a Real Madrid, Milos Kerkez a Liverpool, Illia Zabarnyi a PSG y Antoine Semenyo a Manchester City, Iraola llevó al equipo al sexto lugar, a solo tres puntos de la zona de Liga de Campeones.

El entrenador también despertó interés de clubes como Milan y Crystal Palace, pero finalmente se inclinó por el proyecto de Liverpool, que iniciará una nueva etapa y ya tiene confirmadas las salidas del extremo Mohamed Salah y del defensor Ibrahima Konaté.