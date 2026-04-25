Liverpool derrotó 3-1 a Crystal Palace en Anfield, por la fecha 34 de la Premier League, con goles de Alexander Isak a los 35', Andrew Robertson a los 40' y Florian Wirtz a los 96', en un partido marcado por la gran actuación de Frederick Woodman, tercer arquero de los Reds ante las bajas de Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili, y por el polémico descuento de Daniel Muñoz a los 71', cuando el colombiano anotó con el portero lesionado en el suelo.

Con el triunfo, el equipo de Arne Slot subió al cuarto lugar con 58 puntos, los mismos que Manchester United y Aston Villa, y quedó en zona de clasificación a la Champions League.

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