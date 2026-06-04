Candidato a la presidencia de Real Madrid desestimó desmentido sobre Haaland

El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid, respondió al desmentido del entorno del delantero noruego Erling Haaland y aseguró que considera "normal" la reacción del padre del jugador, Alfie Haaland, y de su agente, Rafaela Pimienta, tras negar un acuerdo para llevarlo al club español.

"Es normal. Las elecciones, somos dos candidatos. Nadie asegura que gane el otro. Y tienen que proteger al jugador. Hay que acordarse con lo de Figo. Hay una cláusula", afirmó Riquelme en una entrevista con Televisión Española, en medio de su disputa electoral con el actual presidente "merengue", Florentino Pérez.

El candidato había anunciado en el programa "El Hormiguero" que, si accede a la presidencia de Real Madrid, tanto Haaland como el volante español Rodri Hernández, ambos jugadores de Manchester City, pasarán a formar parte del plantel blanco. Esa declaración provocó la inmediata respuesta del entorno del atacante noruego.

El padre del delantero y su representante descartaron cualquier acuerdo a través de un comunicado. "Todo muy entretenido, pero no es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos del Madrid", indicaron, luego de que Manchester City también calificara como falsas las versiones surgidas desde España.

Riquelme, pese a los desmentidos, mantuvo su postura y aseguró que debe conversar con el club inglés. "Si soy presidente de Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en Real Madrid. Le tengo todo el respeto al City. Tendré que hablar con ellos, igual que con Rodri. Haaland tiene una cláusula. No quiero faltar al respeto al City. A partir del lunes nos sentaremos para hablar con ellos. Hasta ahí puedo decir", apuntó.

El empresario también reiteró su compromiso de asumir con su patrimonio personal la cuota anual de los 100.000 socios de Real Madrid si sus promesas por Haaland y Rodri no se concretan. Además, al ser consultado por el técnico de su proyecto deportivo, se refirió a Jürgen Klopp, aunque aclaró que no se reunió con el entrenador alemán ni con otro candidato al banco.