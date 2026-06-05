Tottenham anunció el fichaje de Andy Robertson

Este viernes, Tottenham Hotspur anunció su primer fichaje para la siguiente temporada, el defensa escocés Andy Robertson, tras una legendaria etapa en Liverpool.

El lateral de 32 años llegó gratis al club londinense tras haber ganado todo en el conjunto "red", en el que estuvo nueve temporadas y conquistó múltiples títulos, incluyendo una Champions League y un Mundial de Clubes.

Johan Lange, director deportivo de los "Spurs", señaló que "Estamos encantados de darle la bienvenida a Andy al club".

Además, describió al futbolista como "Uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos de la Premier League y alguien que mejorará al equipo".

Roberto de Zerbi, entrenador del cuadro de Londres, también tuvo palabras para el nuevo fichaje.

"Andy es alguien que he admirado durante varios años y brindará cualidades técnicas excepcionales, además de experiencia, liderazgo y mentalidad a nuestro equipo".

"No puedo esperar a trabajar con él y ver el impacto positivo que tendrá en el entorno". añadió el estratega.

Robertson llega a un Tottenham que se salvó del descenso en la última jornada de Premier League tras una nefasta campaña que culminó en el decimoséptimo puesto con 41 puntos, a solo dos unidades del primer descendido West Ham.