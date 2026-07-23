Manchester City hizo oficial el fichaje del mundialista Elliot Anderson

Manchester City hizo oficial este jueves la contratación del mediocampista Elliot Anderson, procedente de Nottingham Forest y mundialista con la selección inglesa, para las cinco próximas temporadas.

El elenco 'ciudadano' desembolsó de 135 millones de euros, según publicó la prensa inglesa, el segundo más caro de todos los tiempos después del de Morgan Rogers por Chelsea.

"Manchester City se complace en confirmar el fichaje de Elliot Anderson procedente de Nottingham Forest. El internacional inglés acordó un contrato por cinco años", indicó la entidad en su página web.

"El futbolista de 23 años comenzó su carrera en Newcastle United antes de fichar por el Forest en 2024 y convertirse rápidamente en una pieza clave en el City Ground. Un mediocampista box-to-box lleno de energía, cuya contundencia al corte y visión en el pase creativo lo han consolidado como uno de los jóvenes talentos más destacados de la Premier League", añadió el club.

Elliot llega al City tras perderse sólo un partido de la Premier League en las últimas dos campañas y tras afianzarse en los planes de Thomas Tuchel con la selección de Inglaterra.