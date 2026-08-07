Manchester City rechazó primera oferta de FC Barcelona por Rodri

Manchester City rechazó una primera oferta de FC Barcelona por Rodri, en medio de las negociaciones por el futuro del mediocampista español.

De acuerdo con Sky Sports, la propuesta del conjunto catalán alcanzó aproximadamente los 45 millones de euros, cifra que quedó lejos de las pretensiones del club inglés.

Rodri tiene contrato hasta junio de 2027 y expresó su intención de continuar su carrera en FC Barcelona, mientras Manchester City busca obtener el máximo rendimiento económico por su eventual salida.

Manchester City fijó el precio de Rodri

Medios ingleses señalaron que el campeón de la Premier League pretende alrededor de 60 millones de libras, unos 70 millones de euros, para autorizar el traspaso.

Manchester City intentó durante las últimas semanas extender el contrato del volante, pero el jugador considera terminada su etapa en Inglaterra y apunta a regresar al fútbol español.

El cuadro inglés ya reforzó su mediocampo con Elliott Anderson, por quien pagó 116 millones, y además aseguró la continuidad de Mateo Kovacic.

Rodri se encuentra en rehabilitación

El mediocampista permanece en recuperación después de someterse a una operación por una lesión de espalda.

Rodri también arrastró problemas físicos durante los últimos dos años debido a la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024 y todavía no tiene una fecha definida para regresar a las canchas.