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Manchester United lamentó un empate con Bournemouth en la Premier

Publicado: | Fuente: ESPN
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En un duelo con golpes de ida y vuelta durante el segundo tiempo, Manchester United cosechó un empate de 2-2 en su visita a Bournemouth para abrir la fecha 31 de la Premier League.

Los "Red Devil" se pusieron en ventaja a los 71', pero la expulsión de Harry Maguire (78') y el gol de penal anotado por Eli Junior Kroupi (81') dejaron todo en tablas. De todas maneras, el United seguirá en el tercer puesto, independiente de lo que haga Aston Villa.

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