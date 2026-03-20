En un duelo con golpes de ida y vuelta durante el segundo tiempo, Manchester United cosechó un empate de 2-2 en su visita a Bournemouth para abrir la fecha 31 de la Premier League.

Los "Red Devil" se pusieron en ventaja a los 71', pero la expulsión de Harry Maguire (78') y el gol de penal anotado por Eli Junior Kroupi (81') dejaron todo en tablas. De todas maneras, el United seguirá en el tercer puesto, independiente de lo que haga Aston Villa.

LEER ARTICULO COMPLETO