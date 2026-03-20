Manchester United lamentó un empate con Bournemouth en la Premier
Publicado: | Fuente: ESPN
En un duelo con golpes de ida y vuelta durante el segundo tiempo, Manchester United cosechó un empate de 2-2 en su visita a Bournemouth para abrir la fecha 31 de la Premier League.
Los "Red Devil" se pusieron en ventaja a los 71', pero la expulsión de Harry Maguire (78') y el gol de penal anotado por Eli Junior Kroupi (81') dejaron todo en tablas. De todas maneras, el United seguirá en el tercer puesto, independiente de lo que haga Aston Villa.