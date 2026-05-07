La banda Los Tres lanzó el video de "INRI", el tercer sencillo de su nuevo disco -"XCLNT"- y en el que vuelven a trabajar con la aclamada productora Punkrobot, responsable del corto animado "Historia de un Oso", ganador de un Premio Oscar.

"Escaneamos a cada integrante para modelar sus personajes e integrarlos en escenografías hechas a mano, con elementos impresos en 3D y pintados uno por uno", explicó Patricio "Pato" Escala, productor y uno de los fundadores de Punkrobot.

LEER ARTICULO COMPLETO