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"INRI", el nuevo video de Los Tres junto a Punkrobot

Publicado: | Fuente: YT/Los Tres
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La banda Los Tres lanzó el video de "INRI", el tercer sencillo de su nuevo disco -"XCLNT"- y en el que vuelven a trabajar con la aclamada productora Punkrobot, responsable del corto animado "Historia de un Oso", ganador de un Premio Oscar.

"Escaneamos a cada integrante para modelar sus personajes e integrarlos en escenografías hechas a mano, con elementos impresos en 3D y pintados uno por uno", explicó Patricio "Pato" Escala, productor y uno de los fundadores de Punkrobot.

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