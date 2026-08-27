Manchester United pactó compensación por caso de abuso sexual ocurrido en los 80

Un caso ocurrido hace cuatro décadas volvió a involucrar a Manchester United fuera de las canchas, luego de que la institución resolviera económicamente una demanda presentada por una persona que denunció haber sufrido abuso sexual cuando era menor de edad.

Según informó The Athletic, Manchester United alcanzó un acuerdo extrajudicial con la persona denunciante, aunque el monto desembolsado por la institución no fue revelado.

La acción civil por daños y perjuicios había sido presentada en noviembre del año pasado y apuntaba a Billy Watts, extrabajador del centro de entrenamiento de Manchester United que falleció en 2009.

La persona denunciante aseguró que fue víctima de una agresión sexual cuando tenía 14 años, en noviembre de 1986, dentro de las instalaciones de entrenamiento.

Watts trabajó para Manchester United durante la década de 1980 y fue trasladado desde el centro de entrenamiento hacia Old Trafford en 1989, época en que comenzaron a surgir denuncias en su contra.

Una investigación oficial sobre sus actuaciones se realizó en 2021, después de que la institución recopilara distintos testimonios sobre comentarios de naturaleza sexual y comportamientos inapropiados hacia jóvenes.

Manchester United había informado los antecedentes a la Federación Inglesa de Fútbol en 2016.