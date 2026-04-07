Manchester United renovó a Harry Maguire hasta 2027
El defensor seguirá por un año más con los "Diablos Rojos".
El defensor seguirá por un año más con los "Diablos Rojos".
Manchester United anunció este martes la renovación del zaguero central Harry Maguire una temporada más hasta 2027, con opción a otra adicional.
Maguire, de 33 años, terminaba contrato este verano con los 'Red Devils', pero el club está contento con su rendimiento en las últimas temporadas y decidió extender el vínculo.
El defensor ha disputado 266 partidos con la camiseta del United desde que llegó en 2019 procedente de Leicester City a cambio de 87 millones de euros. Esta temporada ha jugado 20 encuentros, marcado dos goles y repartido una asistencia.
Si no ocurre ningún percance físico, Maguire tiene asegurado un puesto en la lista de Thomas Tuchel para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
"Representar a Manchester United es el máximo honor. Es una responsabilidad que me hace a mí y a mi familia muy orgulloso cada día. Estoy encantado de seguir aquí y de seguir jugando delante vuestra para crear más grandes momentos juntos. Se puede sentir la ambición y el potencial de esta plantilla y la determinación que tenemos todos por seguir ganando títulos", dijo Maguire.
En sus años en el United, Maguire ha ganado una Copa FA y una Copa de la Liga, y este año, el equipo va camino de clasificarse a la Champions League, después de un año de ausencia en competiciones europeas.