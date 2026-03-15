Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Manchester United venció a Aston Villa y sigue firme en la lucha por puestos de Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Manchester United venció 3-1 a Aston Vill, en Old Trafford, por la fecha 30 de la Premier League. Anotaron para el local Casemiro, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, mientras que Ross Barkley marcó para la visita. Con este resultado, los Diablos Rojos quedaron terceros con 54 puntos y siguen firmes en la lucha por puestos de Champions League. Por su parte, los Villanos se mantienen con 51 unidades, a la espera de lo que haga Liverpool (48).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados