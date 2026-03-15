Manchester United venció 3-1 a Aston Vill, en Old Trafford, por la fecha 30 de la Premier League. Anotaron para el local Casemiro, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, mientras que Ross Barkley marcó para la visita. Con este resultado, los Diablos Rojos quedaron terceros con 54 puntos y siguen firmes en la lucha por puestos de Champions League. Por su parte, los Villanos se mantienen con 51 unidades, a la espera de lo que haga Liverpool (48).

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