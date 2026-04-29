Marcelino Núñez está en el rádar de un equipo de la Premier League

El mediocampista nacional Marcelino Núñez cuenta los días para el encuentro del sábado entre Ipswich Town y Queens Park Rangers, válido por la última fecha de la EFL Championship y que podría marcar el regreso del elenco azul a la Premier League.

El equipo del chileno marcha segundo con 81 puntos y solo necesita ganar para depender de sí mismo y dar el salto a la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, el volante tendría un as bajo la manga para ascender por cuenta propia.

Según el portal Give Me Sport, el centrocampista formado en Universidad Católica estaría en el radar del Coventry City, flamante campeón de la segunda división británica y que ya aseguró su boleto a la Premier.

"El Coventry está interesado en fichar a Núñez después de la temporada, pero podría perder la oportunidad de contar con el chileno si el Ipswich asciende a la Premier League", indicaron en la publicación.

Asimismo, advirtieron que "con su contrato vigente hasta 2029, los Tractor Boys se encuentran en una sólida posición de negociación y podrían exigir una cifra cercana a los 20 millones de libras por el jugador de 26 años".

Desde su arribo a Ipswich Town, el seleccionado criollo ha disputado un total de 35 compromisos, aportando con tres goles y nueve asistencias.