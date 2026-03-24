Modelo Sophie Rain aseguró que Viktor Gyökeres gastó 4,5 millones de dólares en su cuenta de OnlyFans

Una verdadera bomba estalló en el mundo de las redes sociales y el fútbol europeo luego de que la famosa modelo de OnlyFans Sophie Rain, de 21 años, encendiera la polémica tras revelar detalles sobre sus ingresos y la identidad de algunos de sus seguidores más exclusivos.

En una reciente participación en un podcast, la creadora de contenido —quien goza de fama mundial— aseguró haber facturado más de 100 millones de dólares en tan solo un año gracias a sus fotografías y videos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que vinculó directamente al delantero sueco Viktor Gyökeres con sus finanzas.

Según el relato de Rain, el actual atacante de Arsenal habría gastado la impresionante cifra de 4,5 millones de dólares para acceder a su contenido exclusivo en la plataforma de suscripción.

"Se encuentra entre mis mayores fans", lanzó la modelo, dejando boquiabiertos a los conductores del espacio y a sus seguidores.

Como era de esperar, las redes sociales se inundaron rápidamente de rumores y debates sobre la veracidad de estas afirmaciones. .

Por ahora, Viktor Gyökeres no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de la popular modelo, manteniendo silencio mientras la noticia sigue escalando en los portales de espectáculos de todo el mundo.