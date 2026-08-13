Una alerta aparece en los teléfonos móviles de los vecinos de Taipéi y, de golpe, todo se paraliza: los vídeos dejan de reproducirse, las redes sociales resultan inaccesibles y ya no se pueden enviar ni recibir mensajes a través de las aplicaciones. Nada funciona con normalidad.

Esto fue, por supuesto, una acción preparada con anterioridad: la capital y otras seis jurisdicciones del norte de Taiwán vieron, por primera vez, cómo se reducía la velocidad de la red de datos móviles durante un simulacro de ataque aéreo, con el fin de poner a prueba la capacidad de respuesta de la población ante un posible bloqueo de las comunicaciones por parte de Pekín.

Este ensayo formaba parte de los ejercicios de "resiliencia urbana" que la isla celebra todos los años y que coincidieron en el tiempo con las maniobras Han Kuang, los mayores juegos de guerra de Taiwán, destinados a reforzar la preparación de las tropas ante un posible intento de invasión china.

Durante los treinta minutos que duró el ejercicio, EFE comprobó que era imposible emplear los datos móviles para acceder a sitios web o utilizar aplicaciones, si bien las redes wifi, las líneas de telefonía fija y otros servicios esenciales, como cajeros automáticos, semáforos o ambulancias, no se vieron afectados.

El simulacro, que también se celebró el 10 de agosto en la región central de la isla, refleja la creciente preocupación del Gobierno taiwanés por garantizar la continuidad de las comunicaciones durante un eventual conflicto con China, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de este territorio.

"Cuanto más practiquemos, más resilientes nos volveremos; cuanto más resilientes seamos, más estable será la sociedad cuando ocurran imprevistos y menor será el impacto en nuestras vidas", declaró el mandatario unas horas antes del ejercicio.

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