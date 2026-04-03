¿No sigue? Aseguran que Guardiola puso en duda su continuidad en Manchester City

El técnico de Manchester City, Josep Guardiola, aún no define su futuro en el club inglés y postergará su decisión hasta el final de la presente temporada.

Según informó The Telegraph, pese a que el español tiene contrato vigente por un año más, pretende evaluar en mayo el estado del equipo y su rol antes de comprometerse con una posible continuidad o salida.

El citado medio también indicó que, pese a los rumores durante la campaña, no existe aún una solicitud formal por parte del club ciudadano para que Guardiola confirme si cumplirá su contrato.

En ese escenario, la dirigencia de los de Manchester contemplan una lista de posibles reemplazantes que incluye a Enzo Maresca, Xabi Alonso y Vincent Kompany, ante una eventual salida de "Pep".