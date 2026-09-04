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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Noel Gallagher se deshizo en elogios hacia Enzo Fernández: "Es el jugador que necesitábamos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El líder de Oasis y reconocido hincha de Manchester City aplaudió la personalidad del volante argentino y valoró su carácter.

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El reconocido músico británico y líder de la banda Oasis, Noel Gallagher, no ocultó su entusiasmo por la incorporación del mediocampista argentino Enzo Fernández, dedicándole encendidos elogios por su estilo de juego y personalidad.

Gallagher, un confeso y ferviente seguidor de los "citizens", analizó el aporte del volante en la mitad de la cancha: "Es el jugador que necesitábamos, alguien en el medio que esté encima de todos. Nos ha faltado eso. Me pone contento que esté acá", sostuvo a talkSports.

En esa misma línea, el compositor valoró el atrevimiento y carácter del futbolista: "Me gustó que pida la camiseta de (Kevin) De Bruyne, porque te garantizo que no se la iban a ofrecer, pero la tomó y eso demuestra que tiene huevos. Me encanta", sentenció.

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