Noel Gallagher se deshizo en elogios hacia Enzo Fernández: "Es el jugador que necesitábamos"

El reconocido músico británico y líder de la banda Oasis, Noel Gallagher, no ocultó su entusiasmo por la incorporación del mediocampista argentino Enzo Fernández, dedicándole encendidos elogios por su estilo de juego y personalidad.

Gallagher, un confeso y ferviente seguidor de los "citizens", analizó el aporte del volante en la mitad de la cancha: "Es el jugador que necesitábamos, alguien en el medio que esté encima de todos. Nos ha faltado eso. Me pone contento que esté acá", sostuvo a talkSports.

En esa misma línea, el compositor valoró el atrevimiento y carácter del futbolista: "Me gustó que pida la camiseta de (Kevin) De Bruyne, porque te garantizo que no se la iban a ofrecer, pero la tomó y eso demuestra que tiene huevos. Me encanta", sentenció.