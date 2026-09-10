Pochettino exigió la Premier League de 2016-2017 para Tottenham tras castigo a Chelsea

El argentino Mauricio Pochettino, actual técnico de la selección de Estados Unidos, reclamó el título de la Premier League de la temporada 2016-2017 para Tottenham Hotspur después de las sanciones que recibió Chelsea, campeón de esa edición, por irregularidades financieras.

El conjunto 'blue' recibió una sanción de unos 12 millones de euros, así como una sanción de seis puntos, que fue eliminada en la apelación, y la prohibición de inscribir a jugadores durante dos ventanas de fichajes, aunque esta última sanción fue suspendida siempre y cuando el equipo no incurra en nuevas irregularidades.

Fue la nueva propia propiedad de Chelsea la que destacó estas irregularidades, cometidas en la era de Roman Abramovich, cuando compraron el club en 2022. Esto mitigó el impacto de la multa impuesta por la Premier.

En aquella temporada 2016-2017, Tottenham acabó a siete puntos de Chelsea de Antonio Conte, que se proclamó campeón de la liga por última vez en su historia.

"Chelsea fue castigado, admitieron ser culpables, así que el título debería ser para el equipo que acabó segundo", dijo Pochettino en declaraciones recogidas por medios británicos. "Es verdad que no competimos con las mismas reglas. Es justo decir que no competimos desde el inicio de temporada con las mismas cartas", añadió.