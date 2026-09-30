Prensa cuestionó el paso de Guardiola en Manchester City: Está manchado, ¿estaba ciego?

La resolución que declaró culpable a Manchester City por irregularidades financieras en la Premier League desató severos cuestionamientos en Inglaterra contra el legado del entrenador español Josep Guardiola, calificándolo como "manchado".

A través de una columna en el diario The Times, el periodista Matthew Syed sostuvo: "Ahora sabemos que dirigió a un club adulterado, pagado por contratos adulterados, alimentado por compañías adulteradas y durante la que ahora podemos denominar con una era adulterada".

"O Pep lo sabía y por lo tanto no es ni un visionario ni una leyenda, solo un fraude, o no lo sabía y entonces es la persona más miope. Me refiero, yo no soy un contable forense, pero he cuestionado durante más de una década los arreglos financieros del City, pese a recibir constantes insultos y amenazas. ¿Y Pep no vio nada? ¿Está ciego?", complementó.

"Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía", sentenció el periodista.