Prensa cuestionó el paso de Guardiola en Manchester City: Está manchado, ¿estaba ciego?
"Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía", sostuvo el profesional en su columna.
"Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía", sostuvo el profesional en su columna.
La resolución que declaró culpable a Manchester City por irregularidades financieras en la Premier League desató severos cuestionamientos en Inglaterra contra el legado del entrenador español Josep Guardiola, calificándolo como "manchado".
A través de una columna en el diario The Times, el periodista Matthew Syed sostuvo: "Ahora sabemos que dirigió a un club adulterado, pagado por contratos adulterados, alimentado por compañías adulteradas y durante la que ahora podemos denominar con una era adulterada".
"O Pep lo sabía y por lo tanto no es ni un visionario ni una leyenda, solo un fraude, o no lo sabía y entonces es la persona más miope. Me refiero, yo no soy un contable forense, pero he cuestionado durante más de una década los arreglos financieros del City, pese a recibir constantes insultos y amenazas. ¿Y Pep no vio nada? ¿Está ciego?", complementó.
"Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía", sentenció el periodista.