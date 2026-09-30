Las "cuatro urgencias" del primer Presupuesto de Kast: economía, seguridad, infancia y beneficios sociales

El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles en cadena nacional los lineamientos centrales del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero de su administración tras seis meses de mandato.

En su mensaje, el Mandatario estructuró el erario en torno a cuatro grandes urgencias ciudadanas: volver a crecer y crear empleo, recuperar la seguridad en las calles y fronteras, proteger a los niños más vulnerables y blindar los beneficios sociales de las familias chilenas, todo bajo una estricta política de disciplina fiscal.

El diseño económico busca frenar una década de déficit recurrente y endeudamiento estatal que, según expuso, llevó a que solo en 2026 el 5,3% del Presupuesto se destinara exclusivamente al pago de intereses de la deuda soberana.

En cadena nacional, el Mandatario detalló las prioridades del texto que presentó al Congreso, y fijó "una sola regla: nunca gastar lo que no se tiene, para que vivir mejor ahora no signifique vivir peor mañana".

Sobre este cambio de paradigma en la administración de las cuentas públicas, el jefe de Estado reflexionó que "hace seis meses recibimos un Estado que llevaba más de una década gastando más de lo que recibía. Es lo mismo que le pasa a una familia. Cuando el sueldo no alcanza, primero se echa mano a los ahorros, y cuando los ahorros se acaban, se pide prestado".

"Chile gastó buena parte de sus ahorros y cada año tuvo que endeudarse más. Durante años se confundió gastar más con resolver más (...) Cada peso que hoy pagamos en intereses es un peso que no llega a un consultorio, a un jardín infantil o a una comisaría. Nuestro primer Presupuesto parte de una convicción sencilla: cuidar los recursos de Chile también es cuidar a las familias chilenas", puntualizó la máxima autoridad de la nación.

Crecimiento económico, empleo y 241 obras públicas

La primera urgencia fijada por el Ejecutivo apunta a la reactivación productiva y a revertir el estancamiento del mercado laboral, marcado por una tasa de desocupación sobre el 8% y 980 mil personas en búsqueda de trabajo.

Para este objetivo, el erario destina 9,5 billones de pesos a crecimiento, trabajo y reconstrucción, marcando un alza sectorial de 8,1%.

En este contexto, su propuesta es que "el Presupuesto 2027 crece un 1,5% respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal. Cada peso bien cuidado es una oportunidad para Chile. Cada peso bien invertido puede cambiar muchas vidas".

"Se esperaba que el gasto creciera entre 0% y 1%. Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo. El problema nunca fue invertir. El problema fue gastar sin saber cómo pagarlo. Este esfuerzo está financiado y cumple la meta de déficit. Cada peso, donde más se necesita", puntualizó el Mandatario.

Asimismo, el programa confirma la mantención durante todo 2027 del Plan Chile Despega (1,3 billones de pesos) para sostener más de 100 mil empleos, con foco en comunas rezagadas del Biobío y Ñuble.

Asimismo, el Presidente señaló que incluye "una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones", enfocada en faenas de conservación que contratarán mano de obra local y cuyo inicio se adelantará a enero sin esperar el segundo semestre.

La iniciativa propone una expansión del gasto de 1,5% anual para acelerar la inversión, el empleo y adelantar infraestructura en todas las regiones. (FOTO: ATON)

En tanto, las zonas afectadas por incendios y catástrofes recibirán más de 500 mil millones de pesos, sumando la creación del Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo, la asignación de 166 mil subsidios habitacionales y un incremento de 23,5% en los fondos de Sercotec para pymes y emprendedores.

Seguridad: 7 billones de pesos, control penal y expulsiones

La segunda urgencia es la seguridad pública y el combate al crimen organizado, sector que contará con 7 billones de pesos y un alza presupuestaria del 9,1% con miras a potenciar la labor operativa en calles, fronteras y cárceles.

En materia policial, se financian mil nuevas plazas operativas para Carabineros y la capacidad formativa de más de 3.200 aspirantes dotados con chalecos antibalas y cámaras corporales, además de cinco nuevos cuarteles.

En paralelo, el Mandatario dio cuenta que la PDI duplicará los recursos de sus brigadas especializadas contra el crimen organizado barrial y se pondrá en operaciones la nueva Fiscalía Supraterritorial.

El sistema penitenciario y el control fronterizo recibirán refuerzos sustantivos: Gendarmería crecerá casi un 18% para ejecutar el Plan de Infraestructura Carcelaria y afianzar la disciplina interna de los recintos penales.

El articulado incrementa de forma sustancial las partidas policiales y robustece el financiamiento para ejecutar expulsiones de extranjeros sin derecho a permanecer en el país. (FOTO: ATON)

A su vez, Kast indicó que el proyecto contempla un aumento de recursos "para financiar expulsiones de quienes no tienen derecho a estar en Chile", materializado mediante una expansión de un tercio en el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones.

Niñez vulnerable y programas de reparación

Como tercera urgencia nacional, el Presupuesto asigna 2,5 billones de pesos (un incremento de 4,1%) bajo la premisa de "llegar antes y proteger mejor" a los niños en riesgo social y con requerimientos especiales.

El fondo de apoyo para el desarrollo de menores de alto riesgo tendrá un salto de 165%, al tiempo que se duplicarán las ayudas técnicas para niños con discapacidad, tales como andadores y sillas de ruedas.

La iniciativa contempla además una respuesta directa para los más de 13 mil niños víctimas de maltrato grave o abusos sexuales que se encuentran en listas de espera del Estado.

Los programas de reparación especializada se incrementarán un 19,3%, mientras que los fondos para el trabajo de intervención con sus familias aumentarán un 24,1%.

En infancia, se destinarán 2,5 billones de pesos bajo la premisa de "llegar antes y proteger mejor", priorizando la reparación de más de 13 mil niños víctimas de violencia y aumentando en 165% el fondo para menores en situación de riesgo. (FOTO: ATON)

Beneficios sociales garantizados y eficiencia en el gasto

La otra urgencia responde a la protección de los beneficios sociales que recibe la ciudadanía. El jefe de Estado remarcó que, de cada 1.000 pesos gastados por el Fisco, más de 600 irán directamente a pensiones, salud y educación.

En previsión, la Pensión Garantizada Universal (PGU) contará con 7 billones de pesos asegurados para más de 2,2 millones de adultos mayores.

En educación, se contemplan 17,3 billones de pesos para sostener la formación de 3,5 millones de estudiantes, asegurar la alimentación escolar de 1,8 millones de niños, financiar la Carrera Docente (que sube 2,9% para 215 mil profesores) y mantener la gratuidad universitaria a más de 600 mil jóvenes junto al alza en becas.

Por su parte, Salud tendrá un alza de 4,7% para reducir listas de espera mediante compras de atenciones a clínicas, mayores traspasos por paciente inscrito a consultorios y postas, una canasta esencial de medicamentos de bajo costo, ficha clínica compartida público-privada y la incorporación de inteligencia artificial para priorizar a los enfermos de mayor gravedad.

"Ningún beneficio que la ley garantiza se toca. Sí cambia el cuidado de los recursos: el Estado va a verificar cada peso del gasto social; vamos a dejar de gastar mal", advirtió el Presidente Kast al explicar que se cruzarán los registros estatales para certificar la correcta asignación social de los fondos.

Para finalizar, el Mandatario remarcó que la austeridad institucional liberará dineros para la ciudadanía, informando que el Estado no continuará pagando sobreprecios en compras públicas -donde se detectaron sobrecostos por 8 mil millones de pesos en convenios marco- y que el ajuste en arriendos de edificios fiscales ahorrará 5 mil millones al año tras la revisión de 632 programas de 23 ministerios.