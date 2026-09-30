Claudio Borghi propuso a Marcelo Bielsa como candidato a la banca de La Roja

Claudio Borghi, exDT de La Roja, propuso al argentino Marcelo Bielsa como candidato para que vuelva a dirigir a la selección chilena, en medio de la incertidumbre por los negativos resultados de Nicolás Córdova como entrenador interino.

En su tribuna como comentarista en TNT Sports Chile, mientras se debían los nombres de posibles candidatos a La Roja, el "Bichi" fue categórico al decir "yo iría a buscar a Bielsa".

"A Bielsa le hago la oferta, hiciste un trabajo maravilloso acá y repítelo", lanzó Borghi, recordando la gran gestión que tuvo el rosarino entre 2007 y 2011.

Ademas, las palabras de Borghi fueron aprobadas por otro ilustre comentarista, Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile, quien señaló que Bielsa "con estos mismos jugadores la rompe".

Bielsa actualmente está sin equipo, tras su salida de la selección de Uruguay después de quedar eliminado en la fase grupal del Mundial 2026.

El próximo partido de La Roja de Nico Córdova será el martes 6 de octubre, ante México en Los Angeles, California, a las 23:30 horas (02:30 GMT).