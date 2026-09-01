Presidente de Crystal Palace valoró el fichaje de Osorio: "Es un jugador con un enorme potencial"

Steve Parish, presidente y copropietario de Crystal Palace, valoró el fichaje del volante Darío Osorio, expresando su felicidad por contar con el talento del chileno en el proyecto del equipo.

"Darío es un jugador joven con un enorme potencial, cuya evolución ha llamado nuestra atención, y estamos encantados de incorporarlo a Crystal Palace", declaró Parish en la web oficial del club.

Además, afirmó que Osorio "llega a un plantel joven y talentoso, con una gran experiencia internacional y mucho margen de crecimiento, y estamos muy contentos de que forme parte del proyecto que estamos construyendo aquí, en el sur de Londres", aseveró Parish.

Osorio, de 22 años y formado en Universidad de Chile, llegó a Crystal Palace después de tres temporadas en Midtjylland, en donde fue figura con 25 goles y 18 asistencias en 121 partidos.

El próximo partido de Crystal Palace será el sábado 5 de septiembre, a las 10:00 horas (14:00 GMT), ante Fulham, por la tercera fecha de la Premier League.