Sheffield United de Brereton fue eliminado en la Copa de la Liga por equipo de cuarta división

Sheffield United, con el chileno Ben Brereton en cancha, sufrió una decepcionante eliminación este miércoles en la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup), al perder por 1-0 ante Fleetwood, club de la cuarta división.

El equipo de "Big Ben", que juega en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés, afrontaba como favorito el encuentro, pero fue sorprendido en Lancashire.

Tras un primer tiempo sin emociones, la apertura de la cuenta fue para los locales, tras un autogol de Rhys Norrington-Davies (57').

El gol desató las alarmas de Sheffield y el técnico Chris Wilder hizo cambios, enviando a Brereton a la cancha para tratar de remontar el marcador.

Sin embargo, Sheffield, pese a tener más de media hora, no pudo dar vuelta el resultado y quedó eliminado en 16avos de final.

En octavos de final, Fleetwood enfrentará a un rival que se definirá por sorteo en esta jornada.

Sheffield, por su parte, volverá a competir el sábado, a las 08:30 horas (11:30 GMT), ante Stoke City.