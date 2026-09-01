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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Sin señales de Osorio: Crystal Palace anunció dos fichajes tras el cierre del mercado de pases

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro inglés pidió plazo adicional para sellar sus últimas contrataciones.

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Crystal Palace, con mucho suspenso en sus redes sociales y sin señales del chileno Darío Osorio, anunció dos fichajes tras el cierre del mercado de pases en Inglaterra.

El cuadro inglés solicitó un plazo adicional de dos horas para sellar acuerdos del término del mercado, y en ese lapso anunció el regreso del defensa inglés Ben Chilwell, procedente de Racing de Estrasburgo, y la contratación del neerlandés Quinten Timber, exvolante de Olympique de Marsella.

El plazo para Crystal Palace termina a las 20:00 horas (00:00 GMT), y se espera que su último anuncio sea la contratación de Osorio, cedido por Midtjylland de Dinamarca, aunque con obligación de compra cuando termine el préstamo.

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