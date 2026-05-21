Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago5.8°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Tambaleándose: Jack Grealish fue captado de madrugada saliendo de un club de striptease

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista de Everton apareció junto a Jordan Pickford y James Garner tras una noche de festejos del plantel.

Tambaleándose: Jack Grealish fue captado de madrugada saliendo de un club de striptease
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante británico Jack Grealish quedó en el centro de una polémica en Inglaterra luego de ser captado de madrugada saliendo de un club de striptease en Manchester junto a sus compañeros de Everton Jordan Pickford y James Garner, de acuerdo a un registro difundido por The Sun.

Según el medio británico, los tres futbolistas estuvieron en Whiskey Down, un local nocturno ubicado en el centro de Manchester, después de una cena del equipo en The Ivy Manchester. La publicación aseguró que Grealish llegó cerca de las 23:30 horas y se retiró alrededor de las 4:45 de la madrugada.

El episodio generó repercusión porque Grealish se encuentra cedido en Everton desde Manchester City y arrastra una fractura por estrés en el pie izquierdo que lo tiene sin jugar desde enero, mientras Pickford es considerado para integrar la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada