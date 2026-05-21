Tambaleándose: Jack Grealish fue captado de madrugada saliendo de un club de striptease

El volante británico Jack Grealish quedó en el centro de una polémica en Inglaterra luego de ser captado de madrugada saliendo de un club de striptease en Manchester junto a sus compañeros de Everton Jordan Pickford y James Garner, de acuerdo a un registro difundido por The Sun.

Según el medio británico, los tres futbolistas estuvieron en Whiskey Down, un local nocturno ubicado en el centro de Manchester, después de una cena del equipo en The Ivy Manchester. La publicación aseguró que Grealish llegó cerca de las 23:30 horas y se retiró alrededor de las 4:45 de la madrugada.

El episodio generó repercusión porque Grealish se encuentra cedido en Everton desde Manchester City y arrastra una fractura por estrés en el pie izquierdo que lo tiene sin jugar desde enero, mientras Pickford es considerado para integrar la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026.