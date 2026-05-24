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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Tottenham ganó y concretó su permanencia en la Premier League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Spurs" celebraron con todo un ajustado marcador en la última fecha.

Tottenham ganó y concretó su permanencia en la Premier League
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En la decisiva última jornada de la Premier League inglesa disputada íntegramente en simultáneo, Tottenham Hotspur mantuvo la categoría gracias a un triunfo de 1-0 ante Everton FC.

Los "Spurs" zafaron del descenso gracias a la solitaria conquista de Joao Palhinha al minuto 42 de partido, atento para cazar el rebote en el poste que dio su propio cabezazo en un córner.

El gol fue crucial, ya que condenó a West Ham; elenco que presionó con un insuficiente 3-0 ante Leeds United.

Tottenham cerró la temporada en el puesto 17 con 41 puntos, dos más que los "Hammers", descendidos junto a Burnley (22) y Wolverhampton (20).

Como factor fuera de la cancha, el lesionado defensor argentino y capitán de Tottenham Cristian Romero volvió a Londres para acompañar al equipo, luego de la controversia por su viaje express a Argentina para seguir su recuperación y ver a Belgrano en la final local con River Plate.

Las críticas por su ausencia en un contexto tan importante para el equipo lo hicieron regresar rápidamente a Inglaterra.

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