Tottenham pagó más de 100 millones de dólares por Savinho

Tottenham Hotspur llegó a un acuerdo con Manchester City para el traspaso del seleccionado brasileño Savinho a cambio de 102 millones de dólares, más 16 en variables.

Los 'Spurs' se han gastado 385 millones de la moneda estadounidense en este mercado de fichajes, a la espera de la llegada del egipcio Omar Marmoush, también del City.

Tottenham incorporó a Matheus Fernandes, Sandro Tonali y Jan Paul Van Hecke, en un intento de mejorar las campañas de las dos últimas temporadas y volver a competir en Europa.

Savinho, de 22 años, llega a Tottenham tras dos años poco fructíferos en el City en los que disputo´53 partidos, marcado dos goles y repartido 11 asistencias. El brasileño, que previamente estuvo cedido en Girona, ya estuvo cerca de irse al Tottenham el pasado verano, pero los 'Sky Blues' no aceptaron la oferta de 60 millones que recibió.

En dos años, el valor de Savinho se ha duplicado. De los 40 millones que pagaron al Troyes, equipo que también pertenece al City Group y en el que Savinho no jugó ni un partido, a los 87 que han ingresado por él este verano y pese a que su rol en el equipo ha sido residual.