Tras reclamo de La Moneda: Argentina reafirma soberanía chilena del Estrecho de Magallanes

El gobierno argentino reafirmó este martes la vigencia de los acuerdos bilaterales que reconocen la soberanía chilena sobre los territorios del Estrecho de Magallanes, después de que nuestro país anunciara el envío de una nota de protesta por una polémica declaración de Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea trasandina.

"La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984", expresó la Cancillería argentina en un comunicado, en el que añade que los acuerdos "rigen plenamente" y son considerados "definitivos" por ese país.

El pasado domingo, Valverde instó a mantener presencia en esa zona austral por su carácter estratégico, que calificó como "llave bioceánica Atlántico Pacífico", lo que levantó un importante revuelo en Chile.

Los tratados firmados por Chile y Argentina en 1881 y 1984 fijaron el dominio chileno del estrecho de Magallanes: el primero estableció que el estrecho pertenece a Chile en toda su extensión y en ambas riberas; el territorio de Isla Grande de Tierra del Fuego se dividió con una línea de norte a sur, la parte oriental fue para Argentina y la parte occidental quedó para Chile.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que se logró por mediación del Vaticano, confirmó que el paso de Magallanes es exclusivamente chileno, y fijó el límite marítimo definitivo al sur del Canal Beagle y en el océano Atlántico.

La Cancillería argentina no mencionó las declaraciones de Valverde, ni los límites que contempla el acuerdo de 1984, tampoco la protesta anunciada por Santiago, pero subrayó la "relevancia estratégica" del extremo austral del continente para Argentina, especialmente en relación con el litigio de las Malvinas con Reino Unido y el carácter estratégico del Atlántico Sur y la Antártida.

Según el gobierno argentino, esos territorios tienen una creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, su papel en las rutas marítimas y su importancia para las cadenas globales de suministro.

También destacó el valor de la cooperación con Chile en el extremo sur del continente americano, y recordó que ambos países reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas protegidas especiales y mantienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada.

La Cancillería argentina reafirmó su "compromiso con la relación bilateral con Chile", y con el tratamiento de las cuestiones de interés común mediante los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.