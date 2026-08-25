Ante el riesgo de una deriva chavista, Bellolio recomendó retirar la reforma constitucional

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (Unión Demócrata Independiente), emplazó este martes al Gobierno a retirar la reforma constitucional en materia de seguridad, advirtiendo que concentrar atribuciones bajo estados de excepción sin controles puede derivar en lógicas autoritarias como la ocurrida en Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez (1999-2013).

"Aplicar un estado de excepción por 240 días sin los debidos controles me parece que no es razonable para absolutamente nadie. Yo no estaría de acuerdo y, por tanto, (el Ejecutivo) podría caer, eventualmente, en una lógica autoritaria", señaló el jefe comunal en entrevista con Tele13 Radio.

En esa línea, remarcó el precedente latinoamericano: "El mismo Chávez construyó parte de su dictadura a partir de estados de excepción. Claro, es una deriva larga y qué sé yo, pero uno no quiere abrir esos portales, esas dimensiones desconocidas, porque no son desconocidas; terminan siendo muy conocidas".

Asimismo, Bellolio apeló a los principios de la democracia liberal y los contrapesos institucionales para justificar su petición de retirar la reforma, argumentando que "es mejor ponerse rojo de una vez, sacarla, ingresarla de nuevo".

Ante estas declaraciones, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, desestimó la comparación realizada por el alcalde UDI, asegurando que en el debate "ha subido mucho la retórica más que la discusión técnica".