[VIDEO] Eden Hazard visitó la tienda de Chelsea y se volvió viral al pedir descuentos

Eden Hazard nunca se fue del todo del Chelsea dado que aunque colgó las botas en 2023, el idilio entre el genio belga y el conjunto londinense sigue más vivo que nunca.

Así lo demostró en las últimas horas luego de protagonizar un momento tan cómico como entrañable que no tardó en revolucionar las redes sociales.

Completamente de incógnito, con un polerón con capucha y la intención de pasar desapercibido, Hazard se presentó en la tienda oficial de Stamford Bridge como un aficionado más.

¿El motivo? Comprar las nuevas equipaciones de los Blues para sus cuatro hijos, todas personalizadas con su mítico dorsal: "Hazard 10".

El momento cumbre de su visita, captado en video, ocurrió al llegar a la caja. Entre risas, Hazard sorprendió a los empleados al preguntar si no había un "descuento especial para leyendas" del club.