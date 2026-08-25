[VIDEO] El eufórico festejo de Marcelino Núñez tras anotar dos golazos en triunfo de Ipswich

Marcelino Núñez fue destacada figura este martes al anotar dos golazos en el triunfo de Ipswich Town por 3-1 sobre Leicester City en la Copa de la Liga de Inglaterra, y tras el partido tuvo un eufórico festejo con los hinchas en Portman Road.

Durante la celebración del equipo en la cancha, Marcelino, con el poleron del equipo, compartió con sus compañeros y en un momento se acercó a la grada, agitando en varias ocasiones su puño derecho y levantando los brazos, expresando su alegría por la victoria y clasificación a la tercera ronda.

Marcelino fue el héroe del equipo y consiguió la victoria cuando el marcador estaba igualado, con un remate de larga distancia (71') y un tiro desde mitad de cancha al final del compromiso (90+1').