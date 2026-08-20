Xabi Alonso mantuvo en duda la continuidad de Enzo Fernández en Chelsea

Xabi Alonso mantuvo abierta la incertidumbre sobre el futuro de Enzo Fernández en Chelsea y evitó confirmar que el mediocampista argentino continuará en el conjunto londinense una vez que finalice el mercado de transferencias.

Consultado en conferencia de prensa por la situación del campeón del mundo, el entrenador español se limitó a destacar su presente en el plantel. "Enzo es jugador de Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo. Está muy integrado y estamos muy contentos con él. Está preparándose para el lunes", señaló.

Alonso volvió a ser consultado sobre si Fernández le manifestó su intención de abandonar el club, pero nuevamente evitó entregar una respuesta definitiva. "Está entrenando muy bien y lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos", respondió.

La situación del argentino ha estado bajo atención durante los últimos meses y Chelsea llegó a fijar condiciones para una eventual negociación con Manchester City. El cuadro londinense estableció en 120 millones de libras, cerca de 140 millones de euros, el monto para comenzar a conversar por su transferencia.

Manchester City no presentó una propuesta dentro del plazo inicialmente dispuesto por Chelsea, aunque una nueva ofensiva antes del cierre del mercado todavía no está completamente descartada.

Alonso considera a Fernández una pieza importante dentro de su proyecto y pretende mantenerlo en el equipo, pero el escenario continúa abierto mientras permanezca activa la ventana de fichajes.