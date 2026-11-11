Manchester United encaminó la llegada del técnico Mauricio Pochettino

Un verdadero remezón en el mercado de pases europeo alista Manchester United dado que según reveló la prestigiosa cadena británica Sky Sports, el entrenador argentino Mauricio Pochettino tiene prácticamente sellado su retorno a la Premier League para convertirse en el nuevo director técnico del cuadro de Old Trafford.

De acuerdo al citado medio, la dirigencia de los "Diablos Rojos" y el técnico trasandino alcanzaron un principio de acuerdo para liderar el proyecto deportivo del gigante inglés, restando únicamente que la institución concrete formalmente la salida del actual estratega, Michael Carrick.

Pese al entendimiento entre ambas partes y al mutuo interés por cerrar la operación, la operación aún contempla una compleja traba legal: Pochettino debe negociar su desvinculación formal de la selección de Estados Unidos, combinado al que arribó tras su paso por Chelsea y con el cual mantiene contrato vigente.

Diversos medios en Inglaterra coinciden en que las conversaciones se encuentran en una etapa decisiva, preparando el terreno para el regreso a la élite británica de un entrenador con amplio cartel en las islas tras sus recordadas etapas en Southampton, Tottenham Hotspur y los "Blues".

Hoy el cuadro de Old Trafford es 18° en la Premier League con apenas 8 puntos y se ubica en zona de descenso.