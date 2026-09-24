Alaba fichó por Udinese tras su salida de Real Madrid

El defensa austríaco David Alaba fichó por Udinese por una temporada como agente libre, después de poner fin a su etapa de cinco campañas en Real Madrid, según informó este jueves el club italiano.

"Jugador de extraordinaria calidad técnica, liderazgo y versatilidad táctica, Alaba llega a Udine después de una carrera desarrollada en la élite del fútbol mundial", informó el club del norte de Italia.

El futbolista, de 34 años, llegó al conjunto madridista en 2021 procedente de Bayern Munich y disputó 132 partidos con el equipo blanco, en los que marcó cinco goles y conquistó 11 títulos.