AS Roma abandonó la zona de Champions en Italia tras su derrota ante Genoa

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
AS Roma lamentó una dolorosa derrota en la fecha 28 de la Serie A italiana, pues sucumbió por 2-1 en su visita a Genoa (13° de la tabla), caída que le significó a "la loba" dejar la zona de clasificación a Champions League.

La escuadra romana se mantuvo con 51 puntos, siendo desplazada al quinto lugar por Como 1907, que ganó y sumó la misma cantidad de unidades, pero con mejor diferencia de gol.

