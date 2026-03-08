El secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, concretó la devolución de un histórico crucifijo de oro al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumpliendo una promesa diplomática de más de tres décadas.

La reliquia familiar había sido entregada en 1990 por el entonces mandatario Jaime Paz Zamora a George H.W. Bush, bajo la condición de que el objeto retornara a Bolivia si alguno de los hijos de Paz Zamora alcanzaba la Presidencia.

Tras permanecer custodiado en la biblioteca de los Bush, el objeto fue entregado el pasado sábado en Miami, sellando un hito simbólico entre ambas naciones.

