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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Con Maripán en la banca: Torino goleó a Parma en la Serie A

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Torino, con el chileno Guillermo Maripán todo el encuentro en la banca, goleó 4-1 a Parma en el Estadio Olímpico de Turín por la fecha 29 de la Serie A.

Los goles del encuentro fueron anotados por Giovanni Simeone (3'), Emirhan Ilkhan (54'), Mandela Keita en contra (56') y Duvan Zapata (90+1') para los locales, mientras que Mateo Pellegrino (20') anotó para los visitantes.

El siguiente partido de Torino será de visita ante AC Milan, el sábado 21 de marzo a las 14:00 horas (17:00 GMT) en San Siro. 

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