El fútbol italiano lamenta la muerte a los 30 años de la hija del técnico de la selección

El fútbol italiano expresó su pesar por la muerte de Valentina Baldini, hija del seleccionador interino de Italia, Silvio Baldini, quien falleció a los 30 años.

Valentina padecía desde su nacimiento una grave forma de tetraplejia espástica, condición sobre la que el entrenador habló en distintas ocasiones y que, según relató, cambió su manera de comprender la vida y el fútbol.

La noticia fue comunicada por Perugia, uno de los clubes dirigidos por Baldini durante su carrera. La institución entregó sus condolencias al técnico, a su esposa, Paola, y al resto de la familia.

El anuncio provocó numerosas muestras de apoyo de clubes, futbolistas y aficionados hacia el entrenador, quien asumió interinamente la selección italiana tras la salida de Gennaro Gattuso.

Baldini también recordó la estrecha relación con su hija en su autobiografía publicada en 2022. Allí aseguró que Valentina le enseñó "a amar sin esperar nada a cambio" y relató que él y su esposa dormían junto a ella desde pequeña por temor a perderla durante la noche.