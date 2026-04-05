El Torino de Maripán venció a un Pisa de Loyola que sigue último en la Serie A

Torino de Guillermo Maripán se impuso por 1-0 en su visita a Pisa de Felipe Loyola, en el marco de la trigésimo primera fecha de la Serie A.

El zaguero nacional presenció el triunfo de su equipo desde la banca, mientras que "Pipe" ingresó al minuto 58 del encuentro.

El único tanto del compromiso llegó a los 79', luego de un centro al corazón del área que Marcus Pedersen conectó con una barrida para asistir al escocés Che Adams, quien empujó el balón al fondo de la red.

Con este resultado, Pisa se mantuvo en el fondo de la tabla con 18 puntos. Por su parte, Torino se ubicó en la décimo segunda ubicación con 36 unidades.

El siguiente encuentro para los negriazules será ante AS Roma en el Estadio Olímpico el viernes 10 de abril a las 14:45 horas (18:45 GMT).

En tanto, "El Toro" recibirá a Hellas Verona el sábado 11 de abril a las 9:00 horas (13:00 GMT).