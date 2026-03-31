Escándalo en Napoli: Lukaku no se presentó a entrenar y el club evalúa apartarlo

El club italiano Napoli anunció este martes que analiza apartar del plantel profesional al delantero belga Romelu Lukaku. El atacante europeo no respondió a la convocatoria para la reanudación de los trabajos en Italia, optando por permanecer en Bélgica para tratar una complicación física que arrastra desde las últimas semanas.

"Napoli anuncia que Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria de hoy para la reanudación de los entrenamientos. El club se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes, así como si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente", indicó la institución de Nápoles a través de un comunicado oficial emitido en la ciudad del sur de Italia.

El futbolista de 32 años explicó su postura mediante redes sociales, asegurando que su ausencia no representó un desplante al equipo. "Jamás podría darle la espalda a Napoli. No hay nada que me gustara más que jugar y ganar, pero ahora mismo debo asegurarme de estar clínicamente al cien por ciento, porque no lo estuve últimamente y eso me pasó factura mentalmente", afirmó el seleccionado de Bélgica, quien previamente renunció a los amistosos ante Estados Unidos y México.

Los exámenes médicos realizados en Europa evidenciaron una inflamación y presencia de líquido en el músculo flexor de su cadera. Pese a las explicaciones del deportista, el cuerpo técnico liderado por la dirigencia del equipo partenopeo descartó casi totalmente su presencia para el próximo encuentro frente a Milan por la Serie A, agudizando la crisis deportiva que enfrenta el artillero belga durante la presente temporada.

En lo que va de 2026, Romelu Lukaku registró apenas 48 minutos de juego repartidos en seis compromisos oficiales. El ariete nacionalizado en Bélgica marcó su único tanto de la campaña el pasado 28 de febrero ante Hellas Verona, conquista que resultó decisiva para asentar a Napoli en la tercera ubicación de la tabla de posiciones en Italia.