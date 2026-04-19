Felipe Loyola fue titular en la derrota de Pisa ante Genoa en la Serie A

El futbolista chileno Felipe Loyola fue titular en la derrota 2-1 de Pisa ante Genoa en la Arena Garibaldi por la fecha 33 de la Serie A y sigue complicado en el fondo de la tabla.

El exjugador de Independiente y Huachpato disputó el encuentro hasta el minuto 56, cuando salió reemplazado por su compañero Henrik Meister.

Los goles del encuentro fueron anotados por Jeff Ekhator (41') y Lorenzo Colombo de penal (55') para los visitantes, mientras que Simone Canestrelli (19') marcó para el conjunto del chileno.

Con este resultado, el equipo de Loyola sigue hundido en el último lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, mientras que Genoa se encuentre en el puesto 13 con 39 unidades.

El siguiente encuentro de Pisa será de visita ante Parma el sábado 25 de abril a las 09:00 horas (13:00 GMT).