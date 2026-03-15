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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Felipe Loyola vio desde la banca la victoria de Pisa ante Cagliari por la Serie A

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A pesar del triunfo, el club del chileno sigue en zona de descenso.

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El futbolista chileno Felipe Loyola fue suplente en la victoria de su equipo Pisa por 3-1 ante Cagliari, en un partido válido por la fecha 29 de la Serie A.

Anotaron para el equipo del chileno Stefano Moreo (9') y Antonio Caracciolo (52' y 54'), mientras que para la visita descontó Leonardo Pavoletti (67').

A pesar de este triunfo, Pisa aún se mantiene en puestos de descenso, ya que apenas sumó su segunda victoria de la temporada y está con 18 unidades en la penúltima posición de la tabla, a siete unidades de Fiorentina, primer conjunto fuera de la zona roja.

El próximo desafío de Pisa será visitar a Como 1907 el domingo 22 de marzo a las 08:30 horas de Chile (11:30 GMT).

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