Fijaron criterio: Los árbitros italianos dejarán jugar ante los contactos mínimos

La Liga de la Serie A, la Asociación Italiana de Arbitros y representantes de los 20 clubes sostuvieron una reunión para unificar los criterios arbitrales durante la temporada.

El responsable de la comisión arbitral, Daniele Orsato, explicó que los jueces favorecerán la continuidad del juego y evitarán sancionar los contactos mínimos.

La Serie A alcanzó un promedio de 59 minutos y 31 segundos de tiempo efectivo durante las primeras cuatro jornadas, cinco minutos y medio más que en las dos campañas anteriores.

También disminuyeron las infracciones, las tarjetas, los penales y las intervenciones del VAR. Hasta ahora se registraron 22,6 faltas por partido, dos expulsiones y una sola revisión en cancha.