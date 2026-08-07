Fiorentina oficializó el préstamo de Franco Mastantuono

Fiorentina ofiicializó el fichaje del delantero argentino Franco Mastantuono, quien llegó cedido desde Real Madrid al cuadro "viola" hasta junio de 2027, operación que no detalló la existencia de una opción de compra.

El atacante de 18 años no logró consolidarse en el elenco "merengue" y partió en busca de minutos a Italia, donde ya le dieron la bienvenida en su nuevo equipo.

"Bienvenido a Florencia, Franco", señaló el club mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Mastantuono se incorporó a Real Madrid en 2025 tras ser traspasado por 63,2 millones de euros desde River Plate, jugando 35 partidos y anotando tres goles en su primera temporada con el conjunto blanco.