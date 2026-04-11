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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Guillermo Maripán entró desde el banco en la victoria de Torino ante Hellas Verona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor nacional participó de los últimos minutos del cotejo.

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El defensor chileno Guillermo Maripán sumó minutos en la victoria de Torino ante Hellas Verona por 2-1 en la fecha 32 de la Serie A disputado en Stadio Olimpico Grande Torino.

"Memo" ingresó al campo de juego en el minuto 84 en reemplazo del lesionado zaguero camerunés Enzo Ebosse, ya que antes vio de la banca como Giovanni Simeone (6') y Cesare Casadei (50') superaron el empate parcial de Kieron Bowie (38').

Con este resultado, los dirigidos por Roberto D'Aversa se posicionaron duodécimos con 39 unidades a seis jornadas de finalizar el torneo italiano.

Ahora, su siguiente objetivo será visitar a un Cremonese que lucha por no descender. El duelo en el Stadio "Giovanni Zini" será este próximo 19 de abril a las 06:30 horas (10:30 GMT).

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